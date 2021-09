Il Mattino: il capitano è Insigne, ma Koulibaly dà lezioni di vita a tutti

Oggi Il Mattino si è soffermato sugli elogi che Spalletti in conferenza ha dispensato per Kalidou Koulibaly, leader della difesa e vice-capitano del Napoli:

“Il capitano è lui (Lorenzo Insigne, ndr), certo, tuttavia Spalletti in ogni occasione sottolinea il valore tecnico e umano di Koulibaly, l’altro graduato del Napoli: avrebbe voluto incatenarsi per il campione, poi ha scoperto il ragazzo che scende dall’ aereo tornado dal Senegal e corre a Castel Volturno per allenarsi. Ed è una lezione di vita per tutti”.