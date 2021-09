Leicester-Napoli, quattro giocatori azzurri a rischio! Servirà l’ok di UEFA e delle autorità inglesi: i dettagli

Oggi Il Mattino ha fatto il punto sul rischio delle normative anti-Covid per la trasferta di Leicester che il Napoli dovrà affrontare giovedì in Europa League:

“Ma servirà poi anche l’ok dell’Uefa e delle autorità inglesi per le normative anti Covid avendo Osimhen preso parte a una partita con la Nigeria che si è giocata in zona rossa. A rischio ci sono anche Ospina e Koulibaly che hanno giocato con le loro nazionali in zone rosse ma il difensore senegalese è squalificato nelle coppe europee e comunque salterebbe la trasferta contro il Leicester”.

Tra i calciatori del Napoli a rischio per l’ingresso in Inghilterra c’è anche Elmas, scrive Il Mattino:

“A Roma c’è anche Elmas: il centrocampista macedone è rimasto nella Capitale dopo il rientro dall’impegno con la nazionale della Macedonia del Nord (pareggio interno 0-0 mercoledì sera contro la Romania con l’azzurro che è rimasto in campo tutta la partita) e anche lui deve assolvere, come Osimhen, alla pratica burocratica per il rilascio del rinnovo del visto per cittadini extracomunitari”.