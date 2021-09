Gazzetta: Spalletti obbligato a tornare al 4-2-3-1. Esordio per Anguissa, nuovo ruolo per Elmas

Con l’infortunio di Lobotka, è probabile che domani Luciano Spalletti ritornerà al 4-2-3-1 per affrontare la Juventus. Probabile anche l’esordio di Zambo Anguissa dal primo minuto.

Lo ha scritto oggi La Gazzetta dello Sport:

“Ritorno al 4-2-3-1. Non per scelta, Spalletti potrebbe trovarsi costretto a rivedere l’abituale 4-3-3 schierato finora. L’assenza di Demme, Zielinski e Lobotka e, dunque, la carenza dei centrocampisti potrebbe spingerlo ad optare per i due mediani, ovvero, Fabian Ruiz e Anguissa“.

Secondo La Gazzetta il trequartista sarà Elmas, finora impiegato da mezzala:

“Una novità ci sarà anche nel tridente che agirà alle spalle di Victor Osimhen. Il ruolo di centrale sarà ricoperto da Elmas, con Politano e Insigne sugli esterni”.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Anguissa; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen.