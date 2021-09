Gazzetta: sarà l’ultimo Napoli-Juve di Insigne al Maradona?

Oggi La Gazzetta dello Sport si è soffermata sulle sensazioni intorno a Lorenzo Insigne, ancora in scadenza, alla vigilia di Napoli-Juventus:

“Sabato pomeriggio, Lorenzo festeggerà la partita numero 400 con la maglia del Napoli, probabilmente, con un velo di tristezza, perché c’è il rischio molto concreto che la sua avventura napoletana possa concludersi al termine della prossima stagione. Ipoteticamente, questo potrebbe essere l’ultimo Napoli-Juve che il capitano giocherà al Maradona“.

La Gazzetta ha anche scritto del rapporto (al momento assente) tra il capitano e De Laurentiis:

“Con Aurelio De Laurentiis non c’è nessun tipo di rapporto, le parti sono ferme sulle rispettive posizioni e non hanno intenzione di fare il primo passo, anche perché senza la volontà di venirsi incontro, qualsiasi tentativo di ritrovarsi non avrebbe senso”.