In vista della sfida di sabato contro la Juventus, in casa Napoli arriva la notizia dell’infortunio di Lobotka in Nazionale. Dopo Meret, anche lo slovacco si fa male: si è fermato al 52′ della partita contro Ciprol, un problema muscolare, da verificare in queste ore. La sua presenza contro la Juventus è in dubbio, potrebbe dunque esordire il neo acquisto Anguissa anche perché c’ è un altro centrocampista a rischio: Zielinski non ha superato i postumi dell’infortunio muscolare subito nella prima partita di campionato e sarà tenuto a riposo dalla Polonia nella gara di stasera contro l’ Inghilterra come dichiarato dal ct Paulo Sousa. Per quanto riguarda Lorenzo Insigne, non ci dovrebbero essere problemi per la sua presenza in campo al Maradona. Il suo rientro anticipato dipende da motivi personali a detta della FIGC, nonostante avesse preso parte alla conferenza pre gara con Mancini in vista della Lituania.