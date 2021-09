Per Luciano Spalletti la presenza di Victor Osimhen contro la Juventus dopo il ricorso vinto è un’ottima notizia: dunque, il dubbio se schierare il falso nove (Insigne) o un centravanti vero (Petagna) gliel’ ha risolto la Prima sezione della Corte d’ Appello accogliendo il ricorso presentato dal club.

Riflessioni Il 4-3-3 è il modulo attuale, sicuramente più funzionale in assenza di un mediano in grado di dare equilibrio al gioco. L’infortunio di Zielinski potrebbe consigliare a Spalletti di inserire subito nell’undici titolare, Zambo Anguissa, il centrocampista camerunese, che si presenterà all’ allenatore soltanto domani, quando rientrerà dagli impegni con la propria nazionale. Potrebbe essere una soluzione per dare maggiore consistenza alla mediana che avrà in Fabian Ruiz a destra e Lobotka centrale, due punti fermi.