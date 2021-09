Il Mattino: potrebbe essere l’ultima stagione di Mertens

Oggi Il Mattino ha fatto il punto sulla situazione contrattuale di Dries Mertens, in scadenza a giugno 2022:

“Gli indizi parlano chiaro: Mertens è in scadenza, a fine anno finisce il contratto. Vero che il club azzurro ha una opzione per un’altra stagione, ma sembra davvero distante anni luce l’ipotesi che venga fatto scattare il rinnovo. Almeno adesso. Certo 9 milioni lordi sono un peso che ormai De Laurentiis non può più accollarsi. E dunque, davvero questo per l’ idolo dei tifosi napoletani rischia di essere la stagione dell’ addio per il belga che ha il cuore partenopeo”.