Napoli-Juventus si dovrebbe giocare sabato sera(però si attende ancora il comunicato ufficiale) e per questo motivo già sta crescendo l’attesa per la sfida più sentita dalla piazza.

Sfida a cui l’avvicinamento non sarà senza problemi: in primis, Spalletti dovrà ripartire con la gestione delle soste per le Nazionali, dove i giocatori vanno in giro per il mondo: probabilmente, il tecnico riavrà tutti gli effettivi a disposizione dal 9 settembre, a due giorni dalla sfida.

Spalletti lavorerà con chi gli è rimasto a disposizione e, integrando in gruppo anche qualche Primavera, farà e prove generali per la Juventus lunedì sera nell’amichevole contro il Benevento.

Ma, la SSC Napoli attende anche il ricorso sulla squalifica di Osimhen: la Corte Federale si pronuncerà tra il 7 e l’8, quando il nigeriano sarà in ritiro con la sua Nazionale. Grassani è fiducioso sia per la documentazione presentata sia per alcuni precedenti; l’obiettivo, manco a dirlo, è quello di mettere in campo il nigeriano e giocare la partita con tutti gli effettivi.