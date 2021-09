Luciano Spalletti, ma più in generale la piazza partenopea, ha tirato un sospiro di sollievo quando sono scoccate le 20 nella giornata di ieri, quando il mercato è finito.

Se si torna indietro a un paio di mesi fa, ADL, nella conferenza di Roma, disse che nessuno era incedibile, descrivendo uno scenario tragico per il Napoli; in realtà, ADL ha avuto la forza di rifiutare le (poche) offerte per i big che ha, facendoli restare a Napoli.

Questo ha soddisfatto tanto Spalletti, che ora può lavorare con una rosa adatta al suo credo e profonda, dato che Petagna e Ounas sono rimasti: entrambi sono stati trattenuti da Spalletti, che crede nella capacità degli uomini offensivi di saper risolvere le partite, per cui averne tanti a disposizione è un vantaggio.

Spalletti ha avuto un ruolo importante anche nella mancata cessione di Manolas, quando il greco spingeva per andare all’Olympiacos; infine, con Juan Jesus ed Anguissa ha puntellato la rosa, anche se manca ancora un vero terzino sinistro.

Ma quello che conta è il risultato e, come riporta il Corriere del Mezzogiorno, alla fine è un mercato sufficiente.