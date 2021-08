Repubblica – Napoli a caccia di un centrocampista, una cessione può sbloccare tutto

Momento piuttosto buio per il centrocampista azzurro Fabian Ruiz. Lo spagnolo, dopo l’esperienza negativa all’Europeo, è stato escluso con suo grande stupore dalle convocazioni della Spagna per i prossimi impegni. L’edizione di Repubblica ne parla in dettaglio, soffermandosi anche sul calciomercato:

“Nei mesi scorsi Fabian Ruiz era stato corteggiato da vari top club, e per tal motivo la trattativa per il rinnovo con il Napoli si era interrotta. Magari Aurelio De Laurentiis, che non l’aveva presa bene, aveva pensato di cederlo in questa finestra di mercato. Ma invece l’ex Betis resterà, sebbene la società sia comunque al lavoro per un rinforzo a centrocampo. Solo una partenza, però potrebbe sbloccare il mercato in entrata, e al momento pare che qualcosa possa cambiare ma negli ultimi giorni. Sono arrivate offerte per Ounas dal Marsiglia, Petagna dalla Sampdoria e c’è sempre Manolas corteggiato dall’Olympiacos; uno dei tre andrà via, e con il ricavato si potrà fare all in su un centrocampista con la formula del prestito con diritto oppure obbligo di riscatto. I nomi sul taccuino di Giuntoli sono Berge, Youssuf, Amrabat, Vecino, Gagliardini e Zakaria”.