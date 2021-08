Quando Spalletti disse a Marocchi: «Tu non puoi capire cosa succede nello spogliatoio, hai giocato nella Juve»

Oggi Il Corriere dello Sport fa il punto sulle personalità dei nuovi allenatori della Serie A. Parlando di Luciano Spalletti, alla prima esperienza al Napoli, il quotidiano ricorda un battibecco con Giancarlo Marocchi:

“Con Ranocchia all’ Inter, con il capitano Shirokov allo Zenit, con Totti alla Roma. “Nello spogliatoio di Bergamo – ricorda Totti nella sua biografia – dovettero separarci in quattro”. Spalletti se la prende un po’ con tutti, colleghi, giornalisti, opinionisti come Giancarlo Marocchi al quale disse pubblicamente: “Tu non puoi capire cosa succede nello spogliatoio nei momenti difficili perché hai giocato sempre nella Juve” (aprile 2019)”.