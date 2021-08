Il Mattino: Osimhen è pronto a sfidare gli altri bomber per la classifica cannonieri

Dopo una preseason che non poteva andare meglio (condita anche da 8 gol), Victor Osimhen si candida a essere uno dei migliori attaccanti della Serie A.

Ne ha scritto Il Mattino:

“Victor è partito fortissimo, un grande trascinatore del Napoli: si trova a meraviglia con il sistema di gioco di Spalletti che prevede verticalizzazioni più immediate, in questo modo può sfruttare al meglio la sua fisicità negli scatti in profondità e nei duelli di forza con i difensori avversari. Il centravanti nigeriano spera di vivere una stagione da grande protagonista in maglia azzurra dopo il primo anno sfortunato per l’infortunio alla spalla”.

Victor si appresta a sfidare tutti gli altri bomber, scrive Il Mattino:

“Il centravanti azzurro che si confronterà con tutti gli altri big in attacco delle squadre strutturate per l’alta classifica, a cominciare dal numero uno in assoluto, Cristiano Ronaldo che ha vinto l’anno scorso la classifica dei cannonieri con 29 gol”