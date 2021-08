Al momento, se di dovesse definire con un risultato calcistico il mercato del Napoli, sicuramente ciò sarebbe 0-0. Infatti, questa sessione è scandita da un’equilibrio tra entrate e uscite.

Per le entrate, oltre al tesseramento di Juan Jesus, si sono spesi solo i 19 milioni per l’obbligo di riscatto di Politano, mentre in uscita sono stati ceduti principalmente esuberi. Adesso anche i tempi di un anno fa, quando fu fatto l’investimento per Osimhen, sono lontani.

Tutta colpa del monte ingaggi troppo elevato, a cui le perdite di due mancate qualificazioni Champions ha reso impossibile da sostenere, e dell’incapacità di cedere i giocatori più rappresentativi, negli anni passati per scelta, adesso per mancanza di offerte.

Dunque, non resta che sperare nella guida tecnica: Spalletti ha il compito di guidare una squadra forte ma incompleta e deve dimostrare di raggiungere quell’obiettivo della Champions che a Napoli manca come una boccata d’aria fresca.