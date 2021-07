Il Napoli è in grande emergenza a centrocampo dopo l’infortunio della scorsa settimana che ha riguardato Demme: infatti, Spalletti ha perso fino ad ottobre l’unico incontrista che ha in rosa.

Il Napoli, per via dei problemi economici, non può neppure provare ad imbastire una nuova operazione, se non in prestito con diritto di riscatto: per questo il tecnico toscano deve provare qualche soluzione interna.

E tra le varie ipotesi, Spalletti ha un campioncino tra le mani: stiamo parlando di Gaetano. Il giovane talento classe 2000, quando era in Primavera, era considerato il più grande talento italiano.

Poi ha fatto fatica ad esplodere e solo un prestito biennale alla Cremonese lo ha fatto ritornare quello che era: adesso Spalletti lo può provare nei due di centrocampo, ruolo che gli vede cucito addosso particolarmente bene.

Sicuramente indicative saranno le prossime due amichevoli, dove Gaetano giocherà e farà vedere se è pronto per giocare con la sua maglia del cuore: altrimenti, verso agosto, il suo agente ridiscuterà un nuovo prestito, forse con la Cremonese.

Ciò che è certo è che Gaetano non resterà senza avere la certezza di potersi ritagliare un po’ di spazio.