Oggi La Gazzetta dello Sport ha analizzato il centrocampo del nuovo Napoli, partendo ovviamente da Piotr Zielinski:

“Tutto ruota attorno alla classe di Piotr Zielinski. Come del resto è capitato nell’ultima stagione, la migliore della carriera del polacco. Luciano Spalletti punta parecchio sulle sue qualità e in questo particolare periodo deve di fatto votarsi al suo trequartista, per fare di necessità virtù, visto che di centrocampisti il tecnico ne ha a disposizione sempre di meno”.