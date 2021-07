CorrSport: Spalletti prepara Bayern-Napoli senza nove titolari

Domani il Napoli sarà impegnato all’Allianz Arena contro il Bayern Monaco per un’amichevole internazionale, eppure Luciano Spalletti deve già fare i conti con l’emergenza.

Ne ha scritto Il Corriere dello Sport:

“E mentre Bayern-Napoli sta per cominciare, spargendo intorno a sé le sensazioni verosimili d una partita, Spalletti può cominciare almeno a muoversi sul lastricato sentiero della precarietà: Di Lorenzo, Insigne e Meret non si sono ancora visti, giustamente, dovendo anche godersi per intero il pacchetto-vacanze conquistato con l’ Europeo; Demme s’è appena infilato in convalescenza, e ha raggiunto, dove l’«aspettavano», Mertens, Lozano e anche Ghoulam; Fabian Ruiz e Ospina sono attesi in giornata, ma per ricominciare con le visite mediche e prendere confidenza con se stessi, e viaggiando (anche) con la testa, si può sempre cominciare a fronteggiare l’ emergenza. Tanto, succederà anche poi, magari non in maniera così massiccia, ma ci sta”.