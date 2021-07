Il Giorno – L’Atalanta libera Ilicic ed il Napoli è alla finestra

L’Atalanta vuole accelerare le cessioni per poi concentrarsi solo sugli acquisti e c’è una situazione che interessa particolarmente Josip Ilicic, che resta in uno strano limbo come testimonia l’edizione odierna de ‘Il Giorno’: “Ha il contratto fino al 2024, sta giocando le amichevoli ma anche lui ha il trolley pronto in attesa della chiamata giusta. Lo sloveno spera sia quella del Milan che non ha mai tentato un vero affondo. Troppe le incognite legate ai suoi quasi 34 anni, alla sua discontinuità, ai suoi alti e bassi umorali, oltre ai costi: un ingaggio lordo da tre milioni e mezzo, garantito per tre anni. E la Dea non lo regala: a maggio chiedeva 8 milioni per cederlo. Adesso inevitabilmente dovrà scontare qualcosa, scendendo intorno ai 6 milioni. Aggiungendo l’ingaggio si arriva comunque vicino ai 10 milioni, una cifra importante. Anche il Napoli è alla finestra. Che Ilicic sia in lista cessioni lo ha confermato, martedì, anche l’ amministratore delegato nerazzurro, Luca Percassi, con i suoi toni pacati, spiegando: «Se arrivano delle opportunità per Ilicic le valuteremo, ma non c’ è fretta di dover risolvere un problema». In realtà la fretta inizia a esserci per ragioni tecniche”.