Gazzetta – Luperto non si fermerà a lungo a Napoli: due squadre su di lui

Svariati sono i calciatori rientrati a Napoli dopo i rispettivi anni nelle squadre di cui sono stati in prestito. Anche per Sebastiano Luperto era arrivato il momento di tornare all’ombra del Vesuvio ma probabilmente non sarà una permanenza duratura come afferma l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport: “Si prospetta ancora una volta lontano da Napoli il percorso di Sebastiano Luperto, difensore azzurro che, dopo l’esperienza dello scorso anno a Crotone, si appresta a salutare il San Paolo. Per il giocatore leccese si aprono due strade, entrambe in prestito oneroso: da una parte la neopromossa Venezia che vorrebbe regalarlo a Zanetti, dall’altra parte l’opzione Udinese che sta valutando il centrale”.