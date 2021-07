Gazzetta – Green pass con doppia dose di vaccino per tornare allo stadio

Con la campagna vaccinale che continua, si torna a parlare di apertura degli stadi e quest’oggi arriveranno importanti novità come anticipa l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport: “Sarà il premier a definire oggi dove e in che modo si dovrà utilizzare del green pass. Per gli stadi sembra ormai chiaro che l’accesso sarà consentito soltanto a chi è vaccinato con doppia dose (mentre per servizi considerati essenziali come i ristoranti si parla per il momento di una). Doppia dose significa anche il massimo della protezione possibile, circostanza che fa ben sperare sull’ aumento dei posti destinati ai tifosi negli impianti all’ aperto. Il ministro della Salute Speranza, così come il ministro della Cultura Franceschini per quanto riguarda cinema e teatri, sembra però ancora orientato alla prudenza e quindi a confermare il 25% della capienza anche per i vaccinati. Facendo però il punto della situazione, Da una parte c’è chi vuole consentire l’accesso agli impianti per il 25% della loro capienza, così come è stato per le gare dell’Europeo, dall’altra chi sfruttando la tutela di un green pass con doppia dose punta ad alzare la percentuale almeno fino al 50, da aumentare gradualmente. Ma c’è pure chi all’ interno del governo spinge per una piena riapertura. Oggi, dopo la cabina di regia e l’atteso Consiglio dei ministri ne sapremo molto di più, anche se quelle in arrivo saranno indicazioni che poi ogni settore declinerà in base alle proprie esigenze. Occorrerà capire se il distanziamento, che verrà mantenuto nei ristoranti così come l’ uso della mascherina, negli stadi si potrà ridurre e di quanto. Sarà questo poi a determinare la quantità di pubblico ammessa. Lega e Federcalcio, come noto, puntano ad una riapertura degli impianti al 100%, unica soluzione che consentirebbe alla nostra Serie A di prendere una bella boccata di ossigeno dopo una crisi che per la pandemia è stata quantificata in 1,2 miliardi di mancati ricavi”.