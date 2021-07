Repubblica – Tre ipotesi per il futuro di Insigne, i dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Repubblica, il futuro del capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, è più che mai incerto. Trattative per il rinnovo ancora non ce ne sono state, e le ipotesi per il talento di Frattamaggiore sono tre:

“La prima opzione è la conferma a vita con il Napoli e naturalmente da capitano. Lo scenario opposto prevede invece la cessione durante questa sessione di mercato, per evitare di perderlo a zero tra un anno. La terza ipotesi, da non sottovalutare, prevede che Lorenzo giochi un’ultima stagione in maglia azzurra fino alla scadenza del contratto a giugno 2022″.