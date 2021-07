Gazzetta: ADL ha chiesto un faccia a faccia a Insigne, il capitano medita il rifiuto

Oggi La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla tensione in casa Napoli sul fronte del possibile rinnovo di Lorenzo Insigne:

“Un faccia a faccia ad agosto. È quello che vuole Aurelio De Laurentiis con Lorenzo Insigne. Per dirsi tutto quello che non si sono detti in un anno difficile, pieno di tensioni in casa Napoli. Insigne si è convinto che il club non abbia alcuna intenzione di confermarlo e sta meditando – dal suo buen ritiro di Ibiza – di dire no a un incontro con De Laurentiis, se non alla presenza del suo procuratore. Vedremo come proseguirà questa battaglia di nervi”.