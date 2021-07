L’ex allenatore tra le altre di Bayern e Barcellona, Louis van Gaal, ha parlato della finale dell’Europeo in un’intervista all’Equipe:

“Per me l’Italia è la squadra migliore. Hanno giocatori di qualità: non importa chi possa far gol, giocano sempre da squadra. Le partite si giocano sui dettagli. Diciamo che per il messaggio che emergerebbe, spero che vinca l’Italia. Contrariamente a prima, quando giocavano col catenaccio, adesso esprimono un sistema di gioco attrattivo”.