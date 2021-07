CdM – Spalletti tiene d’occhio Emerson ma c’è la concorrenza della Roma

Il nuovo tecnico azzurro si dice soddisfatto della rosa attuale sebbene occorrano alcuni accorgimenti per essere competitivi al 100% e su ciò si sofferma l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: “Spalletti valuterà l’organico a disposizione, s’immergerà nella sua nuova avventura riflettendo su tutte le soluzioni possibili per rinforzare l’ organico. La priorità è la fascia sinistra e Spalletti si è mosso in prima persona. L’obiettivo neanche nascosto è Emerson Palmieri, l’infortunio di Spinazzola gli ha consentito di conquistare la vetrina dell’ Europeo. Il palo gli ha negato la gioia del gol contro la Spagna, in finale toccherà ancora a lui riempire di bellezza ed efficacia la catena di sinistra con Insigne.

Spalletti la guarderà nella speranza che in futuro anche lui possa godere dell’ intesa tra Lorenzo e l’italo-brasiliano. C’è la concorrenza della Roma che deve intervenire per rimediare all’ infortunio di Spinazzola, s’attende poi che il Chelsea eserciti l’ opzione per il rinnovo fino al 2023. Il Napoli poi proverà a convincere i Blues a concedere il prestito con riscatto. Le alternative sono Gudmunsson del Groningen e Mandava del Lille, entrambi con il contratto in scadenza nel 2022”.