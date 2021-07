Ranieri: «Insigne ha segnato un gol da fuoriclasse, abbiamo giocato il miglior calcio dell’Europeo»

Oggi Claudio Ranieri ha commentato Italia-Belgio sulla Gazzetta dello Sport, soffermandosi in particolare sul bellissimo gol di Insigne:

“Insigne ha segnato un gol spettacolare, da fuoriclasse, ma non si è limitato a questo: ha lavorato con impegno e generosità per la squadra”.

Poi Ranieri ha commentato la prestazione dell’Italia globalmente:

“Perché la verità è questa: il Belgio si è arroccato per proteggere la difesa, affidandosi nelle ripartenze al genio di De Bruyne. Il nostro primo tempo è stato spettacolare. Ho visto il miglior calcio in assoluto di quest’Europeo. Ci sono stati momenti di splendore totale, soprattutto quando abbiamo giocato a un tocco, mandando letteralmente in tilt il Belgio nel palleggio”.