Oggi Il Mattino ha fatto il punto sul futuro dei terzini ancora in rosa. Mentre Mario Rui dovrebbe essere ceduto (il Galatasaray è forte sul portoghese), potrebbe restare a sorpresa Kevin Malcuit come vice Di Lorenzo:

“L’altro terzino sinistro in organico è l’algerino Ghoulam che dopo l’operazione allegamento crociato del ginocchio dell’ 8 marzo riprenderà a Dimaro gli allenamenti in gruppo. Coperte le due caselle di terzino a destra con Di Lorenzo e Malcuit tornato per fine prestito“.