Gazzetta: è partita la restaurazione di De Laurentiis

Oggi La Gazzetta dello Sport ha analizzato la “restaurazione” voluta da Aurelio De Laurentiis per il Napoli, dopo due anni di mancata qualificazione alla Champions League:

“Stanno cambiando le cose in casa Napoli. O forse sarebbe meglio dire stanno “hambiando” con tanto di C aspirata. Nel senso che la restaurazione voluta dal presidente Aurelio De Laurentiis, senza clamori, sta puntando su uomini che in passato hanno già lavorato, e bene, nel club azzurro”.

La restaurazione riguarda soprattutto lo staff tecnico:

“Perché il nuovo-vecchio team manager sarà Beppe Santoro che al Napoli ha lavorato con Walter Mazzarri e poi lo ha seguito nelle sue successive esperienza all’Inter e al Torino. Così come nello staff di Luciano Spalletti entrano il collaboratore tecnico Francesco Calzona e il preparatore atletico Francesco Sinatti, entrambi in azzurro con Maurizio Sarri. Il perché Il denominatore che lega tutte e tre le persone riguarda l’ottimo ricordo che questi professionisti hanno lasciato”.