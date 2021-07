CorrSport: Spalletti e il blitz a Castel Volturno, in giornata tornerà in Toscana

Come ha scritto Il Corriere dello Sport, quello di Luciano Spalletti ieri a Castel Volturno è stato giusto un assaggio di Napoli e del Napoli. Il nuovo tecnico tornerà già oggi in Toscana:

“Un giro al centro tecnico con il presidente, una chiacchierata con il team manager Santoro e il segretario generale Vallefuoco e poi il pranzo in città, al Britannique, insieme con Edo e Aurelio De Laurentiis. Il ds Giuntoli, ieri assente, dovrebbe partecipare alla presentazione di giovedì, ma tanto quello di Spalletti è stato giusto un blitz. Ritorno in giornata in Toscana per il weekend e arrivederci a presto”.