CdS – Insigne: “Napoli? Ne riparliamo dopo l’Europeo”

Insigne nazionale e non. Il capitano azzurro sta dimostrando di essere un vero uomo spogliatoio anche con la nazionale italiana e Mancini non può fare a meno di lui. L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta un’estratto di alcune sue parole dette in questi giorni: “É la mia prima volta da protagonista. Ne sono orgoglioso e ancora più motivato. Essere napoletano un freno? In Nazionale non è mai stato uno svantaggio: l’esempio per me resta Fabio Cannavaro. Negli anni passati ero più giovane, c’erano altri moduli, con Prandelli e Conte, dovevo adattarmi. Qui tutti possono esprimere le proprie caratteristiche, io metto in campo tutte le mie qualità. Sento la responsabilità che ho addosso ma voglio viverla serenamente, giocando il nostro calcio. Non ho rimpianti. Sono stracontento di quello che ho fatto da allora. Ho coronato il sogno di giocare nel Napoli

da capitano. Se penso a loro due (Immobile e Verratti)…gli voglio troppo bene. Quando Ciro ha vinto la Coppa Italia con la Lazio mi sono commosso per lui. Sta facendo il ds per portarti a Roma? No, assolutamente, non si parla di mercato, piuttosto di vacanze, che poi faremo insieme con le famiglie. E poi c’è Marco, che da dieci anni gioca a Parigi, in un grande club. Spero che vincano ancora di più. Io, per me, posso dire che c’è tempo, dopo l’Europeo, per parlare con la società. Tutti sognano di segnare gol importanti su certi terreni di gioco. Non mi piace l’idea di parlare di tiri alla Insigne. Anzi devo migliorare sotto port a, calciando anche in modo diverso”.