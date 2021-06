CdS – Fissato l’incontro tra Hysaj e la Lazio, spunta anche l’idea Zaccagni

Inarrestabile Sarri che vuole a tutti i costi Elseid Hysaj nella sua squadra. A tal proposito è il Corriere dello Sport a fare il punto della situazione: “In settimana è previsto un incontro per chiudere con Elseid Hysaj, 27 anni, svincolato dal Napoli, cresciuto a Empoli con Sarri. L’albanese, che Tare avrebbe voluto portare giovanissimo a Formello, permetterebbe di sistemare le due fasce con un colpo solo. Vedremo se Lazzari entrerà tra i papabili per la successione di Hakimi all’Inter o se in ritiro ad Auronzo verrà valutata la sua adattabilità alla difesa a quattro. Ci sono anche Marusic e Patric, Hysaj verrà inquadrato inizialmente come terzino sinistro con Kamenovic (in alternativa) e all’occorrenza Radu, per ora considerato difensore centrale con Acerbi e Luiz Felipe. Il quarto, di piede destro, andrà preso. Piace Lovato, è stato proposto Fares: nei discorsi con il Verona, ieri è spuntato anche Mattia Zaccagni, trequartista in scadenza 2022”.