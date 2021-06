Il Mattino: la rivolta social a Tottenham contro Gattuso

Oggi Il Mattino racconta la rivolta social dei tifosi del Tottenham avvenuta soprattutto su Twitter (la scorsa notte #NoToGattuso era un trend in UK) per evitare che Gennaro Gattuso diventasse l’allenatore degli Spurs:

“E la prospettiva che Gattuso potesse diventare il nuovo tecnico degli Spurs ha sollevato proteste tra i fans della squadra londinese, che hanno lanciato su Twitter una campagna contro l’arrivo dell’ ex tecnico del Napoli attraverso l’hashtag #NoToGattuso. L’ostilità verso Gattuso – riportano i media inglesi – riguarderebbe alcune affermazioni che l’ex centrocampista azzurro aveva fatto in passato su argomenti come il matrimonio tra persone dello stesso sesso – ma riferendosi ai matrimoni in chiesa – e le donne nel calcio“.