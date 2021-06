Il Mattino: Caso Osimhen, il Napoli è sereno, il problema riguarda l’ex proprietà del Lille

Come aveva anticipato ieri L’Equipe, la giustizia francese sta indagando sulla sparizione degli 81 milioni che il Napoli ha versato al Lille per portare Victor Osimhen in azzurro.

Ma il Napoli è completamente estraneo alla vicenda, come scrive oggi Il Mattino:

“Il club azzurro è sereno. Nessuna preoccupazione per l’ indagine che sta travolgendo il Lille e soprattutto l’ex proprietà del club francese campione dell’ ultima Ligue 1. «No comment», è la posizione ufficiale del Napoli che si sente del tutto estraneo alla vicenda. Il pagamento del cartellino di Osimhen, infatti, risulta valido per la Uefa, altrimenti il trasferimento di un anno fa non sarebbe potuto avvenire regolarmente”.