Hamsik: «Io allenatore del Napoli? È presto, penso solo a giocare»

Oggi Il Roma ha riportato alcune dichiarazioni dell’ex capitano del Napoli, Marek Hamsik, al termine di Svezia-Slovacchia, persa dalla nazionale di Marekiaro:

“De Laurentiis lo vorrebbe di nuovo in società. Magari come dirigente. O perché no da allenatore. Ma Hamsik ha ancora voglia di giocare al calcio. «Io allenatore del Napoli? È ancora presto per pensare al futuro da allenatore, adesso penso solo alla Slovacchia. Sono sempre in contatto con Napoli e guardo con affetto l’ Italia in questo Europeo – ha concluso Hamsik -. Sta facendo benissimo»”.