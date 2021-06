Gazzetta: il Napoli torna su Tsimikas, può arrivare in prestito

Già accostato lo scorso calciomercato invernale ed estivo, Kostas Tsimikas è tornato in orbita Napoli dopo il trasferimento al Liverpool.

Lo ha scritto La Gazzetta dello Sport:

“Così come il greco Kostas Tsimikas, che il Napoli aveva inseguito ma che era finito per circa 13 milioni di euro al Liverpool. Con i Reds il mancino non ha mai convinto il tecnico Klopp che gli ha concesso solo 5 minuti in tutta la Premier e 7 presenze. A questo punto un prestito potrebbe essere soluzione gradita a tutti. E il Napoli avrebbe un altro Kostas greco. Inutile attendersi colpi sensazionali da questo mercato”.