Il Mattino: la Fiorentina sospetta che la rottura con Gattuso dipenda dall’offerta del Tottneham

È durata 23 giorni l’avventura a Firenze di Gennaro Gattuso, ora pronto a ripartire (dopo sole 24 ore) dal Tottenham di Paratici.

Lo ha raccontato oggi Il Mattino:

“La Fiorentina sospetta che la separazione sia state dettata proprio dall’improvvisa irruzione di un altro club. E visto che il contratto non era stato ancora depositato, si è arrivati a questa traumatica (anche sotto il profilo d’immagine) decisione. Uomo di scelte impulsive, talvolta di difficile comprensione, lascia davvero tutti di stucco: per Gennaro Gattuso si apre la pista che porta al Tottenham. Gli Spurs, dove da poco le redini del mercato sono in mano a Fabio Paratici, erano vicini a Paulo Fonseca, ma non hanno trovato l’accordo con l’ex Roma”