Gazzetta – Koulibaly chiede l’aumento mentre Fabian boccia il rinnovo

Aurelio De Laurentiis è stato chiaro: le cifre del mercato azzurro le detta lui. E proprio per questo motivo il destino di Koulibaly e Fabian è ancora in bilico. A tal proposito ci si sofferma l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport: “Lo scorso anno ha rifiutato 70 milioni di euro dal Manchester City, a fine agosto: gliene aveva chiesti 80, prendere o lasciare. E, alla fine, il difensore senegalese raggiunse il ritiro di Castel di Sangro. Adesso, ne pretende 60 per Koulibaly e 65 per Fabian Ruiz, cifre che hanno chiuso sul nascere ogni possibilità di trattativa, perché nessuno dei club interessati ai due, ha intenzione di spendere tanti soldi. Se De Laurentiis dovesse ostinarsi a non trattare per cifre inferiori a quelle richieste, il “rischio” che Koulibaly e Fabian Ruiz restino è abbastanza concreto. Il difensore, però, vuole il prolungamento dell’attuale accordo in scadenza a giugno 2023, con uno stipendio di 6 milioni di euro a stagione, il più alto tra i giocatori del Napoli. Per quanto riguarda il centrocampista della nazionale spagnola lui, invece, ha respinto un paio di volte l’invito del Napoli a rinnovare il contratto che ha scadenza giugno 2023. Un rifiuto che lascia trasparire la voglia del ragazzo di ritornare nella Liga e che, difficilmente, il presidente potrà soddisfare se l’offerta non è quella giusta. E, intanto, Luciano Spalletti segue con attenzione la vicenda. Lui, sarebbe il primo ad accogliere con soddisfazione la conferma dei due”.