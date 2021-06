Il Mattino: Insigne-Immobile-Berardi è un grande attacco che sfrutta le occasioni

Ieri l’Italia ha battuto 3-0 la Turchia nella partita di inaugurazione di Euro 2020. Protagonista è stato l’attacco della nazionale di Mancini.

Lo scrive infatti Il Mattino:

“I gol di Immobile e Insigne, gemelli a Pescara nove anni fa e poi partner soltanto in Nazionale, e l’autorete dello juventino Demiral sul cross di Berardi, il terzo elemento di una prima linea meridionale e pungente, in grado di sfruttare tutti gli errori avversari. Un grande attacco che sa affondare al momento giusto, una grande squadra che non si smarrisce davanti alle difficoltà”.