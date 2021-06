PRIMA PAGINA – Tuttosport: “Ronaldo, prova d’addio”

L’edizione odierna di Tuttosport apre dedicando grande spazio a Ronaldo e a un suo possibile addio. Nel giorno di addio a Fabio Paratici, infatti, a fare rumore è l’assenza di Ronaldo dalla pubblicità dello sponsor. Il taglio alto è dedicato all’Italia che ha vinto l’ultima amichevole prima dell’Europeo contro la Repubblica Ceca per 4-0. L’articolo di spalla, invece, è dedicato al mercato rossonero che si infiamma con il nome di Giroud. Spazio anche al mercato del Torino che pensa a Montipò per la porta. Taglio in basso dedicato alla Sampdoria e alla svolta in panchina con la trattativa con Vieira.