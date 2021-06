Tuttosport: primo vertice di mercato Spalletti-ADL, delineati gli obiettivi

Come racconta oggi Tuttosport, c’è già stato il primo summit di mercato tra il nuovo allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, e De Laurentiis. Delineati già i primi obiettivi:

“Il vertice servirà per discutere degli acquisti da fare in mezzo al campo (almeno due), oppure in difesa: Marcos Senesi del Feyenoord è un obiettivo. Con l’addio di Hysaj, bisognerà integrare le corsie. Il nome di Emerson Palmieri (26 anni da compiere ad agosto) è di alto gradimento per Spalletti che lo ha avuto alla Roma nel 2016-17. E con lui ha avuto il rendimento più importante di tutta la carriera: 43 presenze e 2 gol. Non dispiace nemmeno Youssuof Sabaly, 28enne franco-senegalese che è a scadenza con il Bordeaux”.