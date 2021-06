Tuttosport: Insigne può ridursi l’ingaggio se il Napoli lo coinvolgerà nelle scelte

Oggi Tuttosport ha fatto il punto sul possibile rinnovo del capitano del Napoli, Lorenzo Insigne:

“E l’attacco? Non si tocca, soprattutto se si tratta del capitano della squadra: Lorenzo Insigne. Ora è in Nazionale e la discussione sull’ eventuale rinnovo potrebbe essere avviata dopo la chiusura degli Europei. Probabilmente il Magnifico sarebbe anche disposto a rivedere la cifra oggi percepita (4,250 milioni di euro annui), pur di chiudere la carriera con il Napoli, a patto che il club lo coinvolga nelle scelte che vengono adottate. Insigne non ha fretta e il suo agente, Vincenzo Pisacane, aspettando che l’ assistito ritorni dagli Europei, si gode i fine settimana in barca”.