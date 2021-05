Il pugno duro di Spalletti

Oggi Il Mattino ha fatto il punto sul pugno duro usato in carriera da Luciano Spalletti anche verso i cosiddetti intoccabili:

“Segni particolari: carattere inflessibile. Luciano Spalletti è uno che in carriera non si è mai fatto il problema di mettere parte gli intoccabili. Tra Roma, Inter e Zenit, infatti, ha collezionato non pochi attriti con giocatori simbolo”.

Uno degli esempi è il litigio con Cassano:

“Durante la prima esperienza alla Roma, infatti, Spalletti si prese subito a muso duro con Antonio Cassano. Spalletti era appena arrivato dall’Udinese e non sapeva che nello spogliatoio della Roma erano abituati ad ascoltare la musica ad alto volume e Cassano non la prese alla richiesta dell’allenatore di spegnere tutto. Ne venne fuori un diverbio dal quale Cassano esce sconfitto: fuori rosa“.

O il caso Totti:

“Nello Spalletti romano 2.0 è esploso il caso Totti. Un tira e molla finito con l’ addio del capitano. Il punto massimo di rottura si raggiunge alla vigilia della gara in casa dell’ Atalanta, quando Spalletti rimprovera a Totti di continuare a fare le ore piccole giocando a carte. Il giorno dopo il capitano viene lasciato fuori squadra e la Roma pareggia. Da quel momento il rapporto tra i due non è mai stato più ricucito”.

Per non dimenticare la questione Icardi:

“Da un capitano all’altro, dalla Roma all’Inter, Luciano ha rotto anche con Mauro Icardi. Oggetto della discussione la signora Wanda Nara e alcuni dissidi interni tra l’attaccante argentino e la dirigenza neroazzurra. Spalletti gli ha tolto prima la fascia e poi lo ha messo fuori squadra. Al termine della stagione, poi, Icardi è andato al Psg e lo stesso Spalletti ha salutato”.