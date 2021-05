Sfuma il primo obiettivo di De Laurentiis per la panchina del Napoli: si tratta di Christophe Galtier, allenatore attualmente al Lille e in procinto di firmare con il Nizza.

Ne ha scritto oggi Il Mattino:

“L’avventura di Gattuso sembra ormai al capolinea, con Allegri in cima alla lista delle sue preferenze. Spalletti e Simone Inzaghi restano in corsa, Galtier no. Il tecnico del Lille ha deciso di restare in Francia anche nella prossima stagione: è a un passo dalla firma con il Nizza”.