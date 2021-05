Il Mattino – Lotito dà il via libera ad ADL per Inzaghi Jr. mentre Agnelli stuzzica Gattuso

Sta per terminare il campionato e il valzer sulle panchine delle varie squadre di Serie A inizia a farsi sempre più insistente. Proprio riguardo a ciò, l’edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto della situazione circa i vari nomi che circolano a Napoli: “Visti i rapporti idilliaci tra i presidenti di Napoli e Lazio, è impensabile che De Laurentiis non sappia delle mosse di Lotito, che è probabile abbia dato a De Laurentiis il via libera per sondare Inzaghi junior (a cui ha infatti già fatto una prima proposta). L’allenatore laziale da tempo è entrato nella lista dei preferiti. E ora torna in cima alle preferenze, senza mai dimenticare Christophe Galtier (in lizza anche per il Nizza e il Lione) che è a un passo dal titolo francese ma con cui De Laurentiis ha già fatto più di una telefonata. Attenzione a due big: Allegri e Spalletti. Ma con Max (che attende la mossa del Real Madrid) c’è un rapporto speciale, tant’è che è stato lui a suggerire a De Laurentiis l’ingaggio di Gattuso. Per il nome di Sarri, vanno fatte delle puntualizzazioni: il tecnico di Figline vuole tornare in Premier. E ha chiesto a Fali Ramadani di andare fino in fondo con il Tottenham. Ma anche qui non ha fretta: perché prima deve liberarsi della Juventus, che per il momento non ha ancora pagato la penale di 2,5 milioni di euro per evitare che scatti il contrato per il 21-22. Quindi situazione, per certi versi, ancora in stand by. Nel calderone dei nomi di Andrea Agnelli c’è pure quello di Gattuso. E non da ieri. Senza dimenticare la Fiorentina: non c’ è stata rottura e neppure chissà quale firma a un passo. Solo una telefonata tra Gattuso e Commisso e il solito appuntamento dato a dopo Napoli-Verona”.