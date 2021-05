Nella sua prima pagina, il quotidiano Il Mattino dedica il suo spazio al Napoli parlando della situazione dell’allenatore, un tema molto caldo in vista della prossima stagione: “Napoli e Gattuso, il lungo addio”, per poi proseguire con il nome del possibile sostituto: “In pole c’è Galtier“. L’attuale tecnico del Lille è uno dei maggiori indiziati per sostituire Gattuso.