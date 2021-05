Michele Criscitiello, ha parlato nel suo editoriale di Tuttomercatoweb del Napoli di Gattuso. Ecco quanto estrapolato:

“Gattuso si gode la vittoria del Napoli. In città, nessuno ha capito Gattuso, meriterebbe la conferma, ma fa bene ad andare via da Napoli. A mio avviso, ripartire da Firenze non sarebbe la scelta giusta”.