Il Mattino: la strana alleanza tra Commisso e De Laurentiis

Domani il Napoli sfiderà la Fiorentina alle 12:30 per centrare la Champions, ma la sfida riguarderà anche i due presidenti: Rocco Commisso e Aurelio De Laurentiis.

Ne ha scritto oggi Il Mattino:

“Tra Commisso e De Laurentiis c’è una strana alleanza che, pare, resistere alla bufera scatenata dalla Superlega. Joe Barone, il direttore generale della Fiorentina e anche vice presidente dei New York Cosmos, ha sempre sostenuto le tesi del Napoli: dal boicottaggio dei Fondi (gli alleati viola hanno sostenuto il piano di De Laurentiis che ha proposto di creare una media company in cui sarebbe la stessa Lega produttrice e proprietaria del prodotto calcio) al sì all’offerta per i diritti televisivi a Dazn. E ci sono le firme viole e azzurre nella lettera in cui si chiedevano le dimissioni di Dal Pino al vertice della Lega Calcio. E nell’ultima riunione informale tra i padroni della serie A, dopo che anche Atalanta e Verona si sono sfilate, le «sette sorelle» sono rimaste appena tre: Lazio, Napoli e per l’appunto Fiorentina”.