Adam Ounas, anarchia al potere

Prima il nulla in prestito al Cagliari, poi ottime prestazioni a Crotone: non scopriamo certo oggi la discontinuità di Adam Ounas, il cui cartellino è ancora di proprietà del Napoli.

Ne ha scritto La Gazzetta dello Sport:

“Beato chi lo capisce. Fantasista anarchico di classe e talento, lampi e schiarite di un cielo in tempesta, odi et amo . Adam Ounas è così. Uno che coi sergenti di ferro non si trova, e infatti con Sarri poco feeling. «È un ragazzino di vent’ anni che deve crescere, non è Ronaldo». Frecciatina al cuore, tagliente, dritta all’ orgoglio di un enfant prodige che spesso ha alzato la testa. «Sarri faceva giocare sempre gli stessi»”.

Ancelotti e Cosmi sono i due allenatori con cui ha reso di più:

“Meglio Ancelotti, o magari Cosmi. Uno per cui Ounas ha servito 4 assist e segnato altrettanti gol. L’ultimo, contro il Verona (2-1), è entrato nella storia del Crotone come la rete più veloce del club in Serie A (un minuto e 10 secondi). Un guizzo che riassume il talento di Adam. Ventiquattrenne che vive di scatti, strappi, assoli e lunghe pause“.