La prima pagina del quotidiano sportivo Il Corriere Dello Sport, dedica il suo spazio al Napoli parlando della volata finale per raggiungere un piazzamento in Champions League. In particolare, si parla del momento di Victor Osimhen, il titolo è “Osimhen lancia lo sprint finale”. Secondo il quotidiano, Gattuso è pronto a schierare dal primo minuto nel match contro l’Udinese Hirving Lozano e Tiémoué Bakayoko.