Spezia-Napoli, la probabile formazione azzurra: coppia centrale inedita! Dubbio sciolto in attacco

Oggi Tuttosport ha fatto il punto sulle assenze del Napoli e la probabile formazione azzurra per la trasferta di La Spezia:

“Perdere contemporaneamente due difensori centrali come Koulibaly (distrazione muscolare) e Maksimovic (Covid) significa impoverire il reparto, ma non indebolirlo, perché Manolas e Rrahmani daranno il doppio dell’ impegno per evitare che l’ attacco avversario possa approfittare di quelle ingenuità che hanno tolto diversi punti agli azzurri. Ci sarà anche Ospina che si è riaggregato dopo aver saltato le ultime 4 gare e ieri mattina tutto lo staff tecnico ha tirato un sospiro di sollievo perché l’ esito dei tamponi effettuati dal gruppo è stato negativo. Insigne suonerà la carica alla ricerca del successo pieno e magari del gol personale per eguagliare il record di 18 reti in Serie A. Ritroverà sulla corsia opposta Politano e al centro dell’attacco Osimhen, ormai bomber a tutti gli effetti”.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.