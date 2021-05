PRIMA PAGINA – Tuttosport: “Stangati”

L’edizione odierna di Tuttosport apre dedicando grande spazio alle possibili sanzioni che rischiano Juve, Barca e Real a causa della Superlega, della quale fanno ancora parte. Spazio anche all’Inter, e in particolare ai giocatori che non ci stanno ai tagli di Zhang. L’articolo di spalla è dedicato alle partite di oggi decisive per la salvezza e per la Champions a partire da quella a Spezia, che vedrà Spezia-Napoli, per arrivare a Firenze, dove andrà in scena Fiorentina-Lazio. Spazio anche all’intervista fatta all’europarlamentare irlandese Wallace che ha parlato del Torino definendo il tifo per i granata come stile di vita.