Il Mattino: oggi servirà una prestazione di spessore da parte di Rrahmani

Uno dei protagonisti di questo finale di stagione – anche a causa dell’infortunio di Koulibaly e della positività al coronavirus di Maksimovic – sarà Amir Rrahmani, che finora ha trovato poco spazio da titolare.

Ne ha scritto Il Mattino:

“Da titolare l’ ultima partita l’ha giocata a Torino contro i granata di Nicola al posto dello squalificato Manolas: una prova convincente, sicura contro Belotti e gli altri attaccanti del Toro. Una prestazione di spessore che servirà anche oggi pomeriggio contro lo Spezia di Italiano, formazione che gioca un calcio offensivo, crea tanto in attacco e che sgambettò gli azzurri per 2-1 in dieci contro undici nel match di andata del 6 gennaio al Maradona”.